Слава Демин поддержал знаменитостей.

Известный украинский ведущий и интервьюер Слава Демин высказался об украинских селебритиз, которые приняли участие в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву". Он объяснил, почему одобряет их решение выступить в Юрмале, Латвия.

Как известно, среди тех, кто спел свои хиты на фестивале, были рэпер Потап, певицы Настя Каменских, Верка Сердючка, артисты Макс Барских и Alekseev. Но были и те, кто отказался дать концерт в Латвии, в частности, Оля Полякова и Надя Дорофеева.

Стоит указать, что Вайкуле активно поддерживает украинцев в войне с РФ. Она стала на сторону Украины после начала полномасштабного вторжения.

Видео дня

Однако в списке приглашенных на музыкальное событие были и "хорошие россияне". Лайма пригласила выступить российских артистов, которые против путинского режима, но многие из них продолжают жить и работать в стране-агрессорке. Свой фестиваль она разделила на два дня, чтобы украинские и российские звезды выступали отдельно.

На вышеупомянутых украинских певцов полился хейт из-за того, что они полетели в Юрмалу и выступали с россиянами на одной сцене. В своем Telegram Демин решил вступиться за звезд и поделился собственными мыслями относительно произошедшего. Он не видит в действиях артистов что-то плохое и не понимает, почему они столкнулись с критикой.

"А что не так? Почему некоторые считают, что украинские артисты не могли выступать на Рандеву у Лаймы в Юрмале? Да. На этом фестивале были российские артисты, но в другой день и все они в оппозиции к российской власти. В украинский день российские артисты не выступали. Только в зале были Макаревич и Пугачева. Так что не вижу в этом проблемы", - заявил Слава.

По мнению интервьюера, выступление Юрмале дало еще одну возможность исполнителям напомнить об Украине и войне. Поэтому он поддерживает решение, в частности, Потапа и Каменских.

"Дорофеева и Полякова отказались выступать. Согласились Каменских, Алексеев, Сердючка. Да, Потап был. И для некоторых украинцев это выглядело немного странно. Но, в общем, как по мне, эти артисты в очередной раз напомнили зрителям об Украине и, что у нас и у них есть е*ну*ый сосед. А для нас любая международная сцена - это хорошая возможность напоминать о себе", - добавил Демин.

Напомним, ранее Верка Сердючка публично обратилась к Алле Пугачевой в Юрмале.

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