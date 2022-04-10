После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года многие известные личности отказались вести свои блоги на русском языке.

УНИАН составил перечень медийных личностей из Украины, кто решит перейти на государственный язык.

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика теперь выходит в Instagram-stories исключительно на украинском языке, которым безупречно владеет. Сам Павлик сказал, что влюбляется в свою жену снова и снова, когда она говорит на украинском.

Отметим, что ранее блогер и концертный директор общалась на русском языке, а ее супруг - на украинском.

Алексей Дурнев

Блогер и шоумен также перешел на государственный язык. В этом можно убедиться, посмотрев его выпуски "Дурнєв дивиться останні сторіс руського міра".

"Уважаемые, украинский язык крут! Сейчас многие начали говорить на украинском. Я тоже стараюсь. Всех русскоговорящих украинцев я призываю хотя бы попытаться перейти на украинский язык в быту. Ничего такого страшного в этом нет. Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, оно понемногу уйдет. Ошибок будет все меньше, вам будет все комфортнее", - заявил Алексей Дурнев.

Даша Квиткова

Супруга Никиты Добрынина ранее вела свой практически двухмиллионный блог на русском языке. В последнее время ее публикации и сторис начали выходить на украинском.

Кристина Остапчук

Жена телеведущего канала "Украина" Владимира Остапчука также перевела свой блог на более чем 100 тысяч фолловеров на украинский язык.

Анна Тринчер

Звезда сериала "Школа" и проекта "Голос страны" решила украинизировать свой блог. Ранее она вела его на русском, а вот песни выпускала и на русском, и на украинском.

"Я приняла решение постепенно переходить на украинский язык. Такой вот отклик моей души. Я начала читать книги на украинском, с некоторыми друзьями полностью общаться на украинском, слушаю украинскую речь и я думаю, что у меня все выйдет с вашей поддержкой", - аргументировала свое решение Анна Тринчер.

Напомним, Ани Лорак временно отказалась от концертов в России, но запланировала тур по Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: