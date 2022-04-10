Алексей Дурнев, Даша Квиткова / Фото - instagram.com

УНИАН составил перечень медийных личностей из Украины, кто решит перейти на государственный язык. 

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика теперь выходит в Instagram-stories исключительно на украинском языке, которым безупречно владеет. Сам Павлик сказал, что влюбляется в свою жену снова и снова, когда она говорит на украинском. 

Отметим, что ранее блогер и концертный директор общалась на русском языке, а ее супруг - на украинском. 

Instagram Екатерина Репяхова

Алексей Дурнев 

Блогер и шоумен также перешел на государственный язык. В этом можно убедиться, посмотрев его выпуски "Дурнєв дивиться останні сторіс руського міра".

"Уважаемые, украинский язык крут! Сейчас многие начали говорить на украинском. Я тоже стараюсь. Всех русскоговорящих украинцев я призываю хотя бы попытаться перейти на украинский язык в быту. Ничего такого страшного в этом нет. Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, оно понемногу уйдет. Ошибок будет все меньше, вам будет все комфортнее", - заявил Алексей Дурнев. 

Алексей Дурнев / скриншот видео YouTube

Даша Квиткова

Супруга Никиты Добрынина ранее вела свой практически двухмиллионный блог на русском языке. В последнее время ее публикации и сторис начали выходить на украинском. 

Кристина Остапчук

Жена телеведущего канала "Украина" Владимира Остапчука также перевела свой блог на более чем 100 тысяч фолловеров на украинский язык. 

Жена Владимира Остапчука / instagram.com/vova_ostapchuk

Анна Тринчер

Звезда сериала "Школа" и проекта "Голос страны" решила украинизировать свой блог. Ранее она вела его на русском, а вот песни выпускала и на русском, и на украинском. 

"Я приняла решение постепенно переходить на украинский язык. Такой вот отклик моей души. Я начала читать книги на украинском, с некоторыми друзьями полностью общаться на украинском, слушаю украинскую речь и я думаю, что у меня все выйдет с вашей поддержкой", - аргументировала свое решение Анна Тринчер.

Анна Тринчер / фото instagram.com/annatrincher_official

Напомним, Ани Лорак временно отказалась от концертов в России, но запланировала тур по Германии.

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