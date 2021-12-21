Леди Гага / instagram.com/ladygaga

Журнал Vogue по итогам 2021 года назвал 12 самых стильных женщин из сферы шоу-бизнеса. В рейтинг попали и актрисы, и модели, и певицы. Многие из них обладают престижными наградами такими как "Сезар", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус" и даже "Оскар".

Несмотря на все заслуги этих красоток, Vogue в первую очередь обратил внимание на их стиль. И, действительно, их светские выходы достойны подражания и самой высокой оценки.

12 самых стильных женщин 2021 года:

Супермодель Кейт Мосс

Кейт Мосс / instagram.com/katemosslatest

Певица Леди Гага

Леди Гага / instagram.com/ladygaga

Звезда "Человека-паука" Зендая

Зендая / instagram.com/zendaya

Певица Дуа Липа

Дуа Липа / instagram.com/dualipa

Певица Рианна

Рианна / instagram.com/badgalriri

Модель Джордан Данн

Джордан Данн / instagram.com/jourdandunn

Звезда "Она" Изабель Юппер

Изабель Юппер / instagram.com/isabelle.huppert

Модель Джемма Чан

Джемма Чан / instagram.com/gemmachan

Актриса Анджелина Джоли

Анджелина Джоли / instagram.com/angelinajolie

Звезда "Фантастических тварей" Зои Кравиц

Зои Кравец / instagram.com/zoeisabellakravitz

Певица Синтия Эриво

Синтия Эриво / instagram.com/cynthiaerivo

Звезда "Бриджертонов" Никола Кофлан

Никола Кофлан / instagram.com/nicolacoughlan

Напомним, как прошла премьера фильма "Человек-паук".

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