Всего в список счастливиц попали 12 женщин.

Журнал Vogue по итогам 2021 года назвал 12 самых стильных женщин из сферы шоу-бизнеса. В рейтинг попали и актрисы, и модели, и певицы. Многие из них обладают престижными наградами такими как "Сезар", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус" и даже "Оскар".

Несмотря на все заслуги этих красоток, Vogue в первую очередь обратил внимание на их стиль. И, действительно, их светские выходы достойны подражания и самой высокой оценки.

12 самых стильных женщин 2021 года:

Супермодель Кейт Мосс

Певица Леди Гага

Звезда "Человека-паука" Зендая

Певица Дуа Липа

Певица Рианна

Модель Джордан Данн

Звезда "Она" Изабель Юппер

Модель Джемма Чан

Актриса Анджелина Джоли

Звезда "Фантастических тварей" Зои Кравиц

Певица Синтия Эриво

Звезда "Бриджертонов" Никола Кофлан

Напомним, как прошла премьера фильма "Человек-паук".

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