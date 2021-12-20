В здоровом теле - здоровый дух.

Украинские женщины привыкли заниматься не только своим саморазвитием, но и телом. Так, некоторые из них увлеклись танцами на пилоне, чтобы быть более гибкими и сексуальными.

Наталка Денисенко

Актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко уже давно занимается pole-dance. Долгое время она скрывала это от общественности, так как боялась осуждения. Но вскоре она поняла, что это вид искусства и решила вдохновить других женщин.

Анна Сагайдачная

Наталка Денисенко стала примером для еще одной звезды "Крепостной" Анны Сагайдачной. Девушка активно занимается танцами и уже делиться хорошими результатами. По словам актрисы, она понимала, что у нее "деревянное" тело, поэтому решила исправить эту ситуацию.

Наталья Татаринцева

Чемпионка мира по танцам на пилоне и супруга хореографа Жени Кота - Наталья Татаринцева - обладает супергибким телом и невероятной пластикой и харизмой. Более того, женщина стала участницей нового сезона шоу "Україна має талант". Там она произвела настоящий фурор.

Екатерина Никитина

Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина своими умениями делится не только в социальных сетях, но и танцует на пилоне во время концертов. Девушка обладает красивой подтянутой фигурой и с радостью демонстрирует свои таланты.

Напомним, как украинские певицы выглядели бы в мужском обличии.

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Автор: Диана Могилевич