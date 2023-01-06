Новый выпуск реалити был полон как положительных, так и не очень эмоций.

6 января состоялся 11 выпуск романтического шоу "Холостяк". Главный герой Алекс Топольский познакомился с родителями участниц, а с одной из них даже сходил в ЗАГС.

Как прошел 11 выпуск шоу и кто покинул проект - читайте на УНИАН.

Свидание с Катей Лозовицкой

Еще на церемонии роз в 10 выпуске проекта Алекс Топольский получил приглашение на свадьбу. И не на чужую, а на свою. Таким образом родители модели Кати, которые работают в центре бракосочетаний, решили заинтриговать "холостяка".

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Первая часть свидания прошла именно в ЗАГСе. "Молодожены" ответили на интересные вопросы друг о друге и скрепили свое желание познакомиться с родителями подписями. Затем появились родные Лозовицкой, в том числе и ее брат. Продолжили они общение в более уютной атмосфере.

Папа девушки рассказал, что она думала, идти на "Холостяк" или на "Мисс Украина". Он добавил, что Катя пошла на проект самореализоваться и удовлетворить свои амбиции. Позже он отметил, что если бы Алекс ей не нравился, Катя бы ушла с проекта.

После встречи с родителями Катя решила привлечь Алекса ко съемкам промо-ролика для рекламы своей кофейни. У них получилась слаженная работа, в которой Топольский выполнял роль официанта, а Лозовицкая - посетительницы. Оба остались довольны.

Свидание с Мариной Голд

Алекс и Марина встретились в салоне красоты, где она делала ему разные косметологические процедуры. После этого Алекс получил приглашение от отца девушки посетить их семейную ферму. Марина очень стеснялась, ей было неприятно от того, что она была вынуждена там находиться. Поэтому девушка развернулась и ушла, оставив отца и Алекса наедине.

Позже они перестились домой, где встретились с мамой и сестрой Марины. Сестра рассказала Алексу, что у Марины главная цель - самореализация, а мама отметила, что ее дочь пытается сбежать от своего прошлого - жизни в селе.

Свидание с Сашей Погореловой

Первым делом Саша повела Алекса к своим друзьям, с которыми она еще и вместе работает. Они рассказали, что девушка - душа компании, с которой очень приятно находиться рядом.

Позже они встретились с родителями. Они увидели, что у Алекса рядом с их дочерью горят глаза и заметно, что она ему нравится. Сама девушка сказала, что уже влюблена в главного героя проекта.

Свидание с Сашей Мудрой

Еще в 10 выпуске шоу "Холостяк" Саша призналась Алексу, что встреча с родителями под угрозой срыва, ведь они планируют уезжать. В этом выпуске она призналась, что ранее была близка с мамой, однако последнее время у них не такие теплые отношения. По ее словам, мама знает, что для Саши очень важно познакомить ее с "холостяком", но ее родной человек пока к этому не готов.

Поэтому на встречу пришли друзья Саши. Им она призналась, что влюблена в Алекса. После свидания "холостяк" сказал, что Саша ему очень нравится. В этот раз не было слишком много сексуальности, зато были нежность и трепет.

Интересно то, что позже Алекс устроил Саше сюрприз. Он привез ее маму, чтобы женщины могли помириться и наладить контакт.

Церемония роз

Эта церемония роз была очень волнительной для всех - для главного героя, участниц и зрителей. Ведь все четыре девушки уже успели полюбиться, а с Алексом Топольским у каждой из них уже есть своя история.

Однако, согласно правилам проекта, одной из них все же пришлось покинуть проект. Познакомиться с родителями "холостяка" в следующем выпуске не сможет Марина Голд. Алекс сказал, что не видит будущего с девушкой, которая стыдится своего прошлого.

"Без прошлого нет будущего", - сказал Топольский и попрощался с ней.

Напомним, ранее Алекс Топольский честно ответил, был ли на "Холостяке" секс.

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