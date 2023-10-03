Мальчик выполнил очень опасный трюк.

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, что ее 11-летний сын Платон получил свою первую работу. Он принял участие в съемках сериала, где совершил опасный трюк.

Как призналась знаменитость, Платона мог заменить каскадер, однако мальчик отказался. Он решил сам прыгнуть со второго этажа, а звездная мама была и не против.

Изначально Платон долго тренировался и прыгал с маленькой высоты. Однако позже совершил тот самый трюк и прыгнул со второго этажа на коробки с матрасами.

"На костюм, на грим и на первую сцену. Наконец-то мама дождалась, что мой сын зарабатывает деньги", - поделилась актриса.

Мишина добавила, что очень гордится своим сыном. Заметно, что сам Платон очень рад присоединиться к творческой жизни мамы.

Чем известна Ксения Мишина

Ксения Мишина - популярная украинская актриса. Она сыграла в таких сериалах как "Крепостная", "Искушение", "Клятва врача", "В воскресенье рано зелье копала" и многих других.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка". В финале она выбрала комика Александра Эллерта, однако вскоре они расстались.

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