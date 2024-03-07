Он заработал за 2023 год кругленькую сумму денег.

Американский актер Адам Сэндлер, который известен по фильмам "Жена напрокат", "Одноклассники" и другим комедиям, стал самой высокооплачиваемой звездой 2023 года. За прошлый год он заработал 73 миллиона долларов. Сообщает издание Forbes.

57-летнему актеру большую часть прибыли принесло сотрудничество с платформой Netflix. Например, в 2023 году с участием Сэндлера там вышли две комедии: "Убийство в Париже" и "И не подумай прийти на мою бат-мицву". Также у Адама была главная роль в фильме "Космонавт", который выйдет в этом месяце. А еще мужчина получал гонорары за стендап-комедийные туры, которых у него было за год 40 штук.

Кстати, это не впервые Сэндлер возглавил список журнала "Forbes". Он также был лидером в рейтинге в 2002 году.

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Кто еще попал в топ-10 списка Forbes

Второе место заняла актриса Марго Робби, которая сыграла в популярном фильме "Барби". Отмечается, что ее прибыль за 2023 год составляет 59 миллионов долларов. Эту сумму она получила от своих актерских и продюсерских проектов.

Тройку лидеров завершает актер Том Круз. Он заработал 45 миллионов долларов. Такой доход мужчина получил благодаря съемкам в седьмой части боевика "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" и онлайн-продажам фильма "Топ Ган: Меверик".

Четвертое и пятое места с одинаковым результатом в 43 миллиона долларов получили актеры Райан Гослинг, сыгравший в "Барби" и Мэтт Дэймон, которого можно было увидеть в фильмах "Air: Большой прыжок" и "Оппенгеймер".

В первую десятку также попали такие актеры: Дженнифер Энистон, Бен Аффлек, Джейсон Стейтем, Леонардо Ди Каприо и Дензел Вашингтон.

Напомним, ранее журнал "РеорІе" назвал самого сексуального мужчину 2023 года.

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