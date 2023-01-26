Пластический хирург из Великобритании Джулиан Де Сильва назвал самого красивого мужчину мира, используя метод компьютерного картографирования. По его словам, идеальными пропорциями обладает британский актер Реге-Жан Пейдж.
Пропорции его лица приближены к идеальности на 93,65%. Поэтому именно звезда "Бриджертонов" и занял первое место.
"Реге победил благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. У него был самый высокий балл. Его расстояние между глазами и расположение глаз также были высокими. Его губы идеальной формы также получили высокую оценку, и единственная оценка, которая была немного ниже, – за ширину и длину носа", – цитируют хирурга редакторы издания Metro.
На втором месте оказался Крис Хемсворт, который стал популярным благодаря съемкам в таких картинах как "Тор", "Мстители", "Хижина в лесу", "В сердце моря" и других. Его черты лица идеальны на 93,53%.
Закрывает тройку лидеров Майкл Б. Джордан, известный по ролям в фильмах "Фантастическая четверка", "Черная пантера" и "Рокки". Он удостоился 93,46% идеальности.
Пятое место занял певец Гарри Стайлз - 92,30%, шестое - футболист Джуд Беллингем (92,22%).