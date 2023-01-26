Пластический хирург рассказал, у кого из знаменитостей идеальные пропорции лица.

Пластический хирург из Великобритании Джулиан Де Сильва назвал самого красивого мужчину мира, используя метод компьютерного картографирования. По его словам, идеальными пропорциями обладает британский актер Реге-Жан Пейдж.

Пропорции его лица приближены к идеальности на 93,65%. Поэтому именно звезда "Бриджертонов" и занял первое место.

"Реге победил благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. У него был самый высокий балл. Его расстояние между глазами и расположение глаз также были высокими. Его губы идеальной формы также получили высокую оценку, и единственная оценка, которая была немного ниже, – за ширину и длину носа", – цитируют хирурга редакторы издания Metro.

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На втором месте оказался Крис Хемсворт, который стал популярным благодаря съемкам в таких картинах как "Тор", "Мстители", "Хижина в лесу", "В сердце моря" и других. Его черты лица идеальны на 93,53%.

Закрывает тройку лидеров Майкл Б. Джордан, известный по ролям в фильмах "Фантастическая четверка", "Черная пантера" и "Рокки". Он удостоился 93,46% идеальности.

Пятое место занял певец Гарри Стайлз - 92,30%, шестое - футболист Джуд Беллингем (92,22%).

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