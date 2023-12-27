Мужчина отметил, что никогда не стоит зазнаваться.

Танцовщик и военный Назар Грабар имеет большой опыт работы в различных сферах как в Украине, так и за рубежом. Однако в проекте журналистки Алины Шаманской "Игра на искренность" он впервые признался, с какими трудностями столкнулся в Америке.

Он рассказал, что за границей ему пришлось работать грузчиком, чтобы заработать себе на жизнь хоть какие-то средства.

"Я после съемок в клипе Лободы был известным мальчиком. Я жил в Лос-Анджелесе, но зарабатывать не мог, поэтому я пошел грузчиком. И это первый урок, когда я осознал, что никогда не надевай корону на голову. Там работали все наши. И все такие: "Ты же чувак из клипа Лободы! А возьми еще тот диван". Меня будто подняли и вот так макнули в говно и вытащили", - сказал Назар.

Мужчина также добавил, что тогда чувствовал себя ужасно. А причина, в первую очередь, была в самоподнесении. После той ситуации Грабар дал себе обещание никогда не задирать нос и оставаться человеком.

Отметим, Назар танцевал несколько лет в балете певицы Светланы Лободы. Он сыграл главную роль в клипе на песню "Твои глаза", участвовал в съемках клипа "Кино" Дианы Глостер и других видеоработах. Грабар также снимался в кино и работал моделью.

Напомним, после полномасштабного вторжения Назар Грабар отправился на фронт. На войне он потерял родного брата, поэтому впоследствии уволился в запас, как единственный кормилец семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: