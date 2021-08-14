Певица попыталась выдать популярное место в оккупированном полуострове за Калифорнию.

С известной певицей Наташей Королевой, которую перестали узнавать фанаты, произошел конфуз из-за посещения незаконно оккупированного Крыма.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков на фоне горного пейзажа, указав в качестве геотэг США, а именно город Маунтин-Вью в штате Калифорния. Этот же геотег указала на своей странице и фотограф Мила Батурина, которая делала фотосессию.

Однако внимательные подписчики узнали в ландшафте на фото оккупированный полуостров. Они с уверенностью пришли к выводу, что настоящее место съемки Королевой - Белая скала Ак-Кая в Крыму.

Читайте такжеПевица Королева отпраздновала день рождения Путина и попросила Зеленского пустить ее в УкраинуНекоторые комментаторы допустили, что певица скрыла визит в Крым, чтобы избежать санкций за незаконное посещение оккупированных территорий. Ведь в 2017 году ей уже запрещали въезжать в Украину по этой причине.

В то же время, стоит отметить, что мать Натальи Королевой, Людмила Порывай, действительно около 30 лет живет в США.

Напомним, что в прошлом месяце Королева поделилась с подписчиками серией других фото, но нарвалась на жесткую критику хейтеров.

Автор: Станислав Кожемякин