Ведущая не смогла сдержать слез от рассказа Святослава Вакарчука, как он посещал бойцов в больнице.

Ведущая 1+1 Наталья Мосейчук разрыдалась во время интервью с лидером группы "Океан Эльзы" и волонтером Святославом Вакарчуком. Артист расскзаал ей щемящую историю о тяжелораненой защитнике, которая и вызвала у нее такие сильные эмоции.

По словам Вакарчука, однажды он встретился с бойцами в Николаевской больнице, в тот момент как раз шли тяжелые бои вокруг города. Пообщавшись в теми, кто лежал в палатах, он направился в реанимацию - к тем, кто боролся за свою жизнь.

Там он увидел защитника, на которого упала бетонная плита. Он был почти в коме. Тогда рядом с ним сидела мама и верила, что врачи спасут жизнь ее сына, однако они не двали никаких прогнозов.

"Я подхожу к маме, прошу разрешения взять за руку парня. Беру его за руку, он открывает один глаз, видит меня и едва сжимает за пальцы. Все это выглядело довольно драматично, я тоже тогда был в слезах", - начал рассказ Вакарчук.

Через месяц Вакарчук вновь проведал этого бойца. Тогда его состояние немного улучшилось, но все равно оставалось тяжелым. В этот раз им хотя бы удалось немного поговорить. И только в июне 2022 года, по возвращению в эту же больницу, артист увидел, что этот парень начал ходить.

"Я иду и вижу, что навстречу мне выходит этот парень. Я радуюсь, начинаю улыбаться, мы с ним обнялись. А он мне говорит: "Это какая-то судьба, что мы с вами встречаемся". Иногда так работают энергии. Я не знаю, до конца ли он реабилитировался, но он встал на ноги и будет дальше жить. Человек, которому не давали никаких прогнозов. Это какое-то чудо", - добавил Святослав.

Напомним, ранее Вакарчук мощно спел на Антоновском мосту в Херсоне.

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