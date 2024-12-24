Певица готовит кутью по старинному рецепту.

Украинская певица Наталья Могилевская решила создать праздничное настроение и поделилась своим рецептом традиционной рождественской кутьи. На этот раз артистка открыла несколько секретов, которые делают ее блюдо особенно вкусным. Об этом она рассказала в своем Instagram.

"Делюсь с вами, как всегда, самым лучшим и самым полезным. Какое же Рождество без кутьи? У каждой семьи свой рецепт, а сегодня я расскажу, как ее готовлю я", - обратилась Наталья к своим подписчикам.

Для приготовления кутьи певица рекомендует использовать: два стакана отваренной пшеницы, столовую ложку замоченного изюма, орехов, меда и замоченного мака.

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Могилевская раскрыла свой секрет идеального вкуса: добавление чайной ложки меда даже в соленые блюда. Также она советует добавить в кутью щепотку соли, чтобы подчеркнуть вкус и сделать его более выразительным.

"Чтобы вкус кутьи раскрылся полностью, надо добавить то, что всегда усиливает его - немного соли", - отметила певица.

Праздничный рецепт Натальи уже стал любимцем ее поклонников, которые благодарят ее за вдохновение к созданию праздничной атмосферы.

Реакция соцсетей:

"Спасибо за замечательный рецепт!"

"Пусть Бог дарует вам здоровье и благословение вашей семье!"

"Будет еще вкуснее, если пшеницу замочить или приварить в горячем узваре"

"У меня никаких мерных ложек нет, все делаю на глаз. Чем больше, тем лучше!"

"Замечательная кутья!"

"С праздниками вас! Это и есть та самая украинская кутья, без лишних добавок. Все то, что дает природа"

"Мака и орехов можно добавить больше, и пшеницу стоит хорошо распарить, чтобы раскрылась полностью"

"Пшеницу стоит варить в подсоленной воде, как макароны. Тогда соль отдельно добавлять не нужно, а вкус будет отличный"

"Я тоже готовлю почти так, только еще добавляю курагу. Обожаю этот вариант!"

"Я тоже добавляю соль, даже в какао. Вкус получается невероятный! С наступающими праздниками!"

Напомним, Наталья Могилевская трогательно поздравила названную дочь с 13-летием.

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