Певица показала новое фото.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует, сидя на берегу озера. Наталья подобрала легкое платье с интересным принтом. Интересно, что певицы слегка выдвинула оголенные ножки вперед.

Кроме того, на этом снимке она предстала с коричневым цветом волос, а не с блондом, с которым ходит последнее время.

"Ты супер", "Невероятная", "Шикарное фото", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич