Могилевская показала ножки / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует, сидя на берегу озера. Наталья подобрала легкое платье с интересным принтом. Интересно, что певицы слегка выдвинула оголенные ножки вперед.
Кроме того, на этом снимке она предстала с коричневым цветом волос, а не с блондом, с которым ходит последнее время.
"Ты супер", "Невероятная", "Шикарное фото", - написали поклонники.
Могилевская показала ножки / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
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