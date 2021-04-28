Певица похудела с помощью интервального голодания.

Украинская певица Наталья Могилевская написала в Instagram пост, в котором рассказала о борьбе с лишним весом.

Читайте такжеТина Кароль в годовщину смерти мужа показала редкое фото с ним

"Я перепробовала множество диет и очень полюбила интервальное голодание. Оно прям очень эффективно. Основная фишка в том, что прием пищи строго чередуется с периодами голодания по определенным интервалам времени. Проще говоря, к ночи с утра и вечером добавляется несколько часов еще или уже без еды. Эта диета хорошо способствует обмену веществ и снижению веса", - написала Могилевская.

Также она призналась, что уже давно является вегетарианкой. Певица поделилась своим рационом питания.

"Моя основная еда: каши, овощи, фрукты, орехи, семена, травы. Завтрак: чиа с ягодами и гречаным молоком. Обед: овощное рагу и салат со сказочным горчично-медовым соусом. Или вегетарианский борщ с карпатскими грибами и бездрожжевой гренкой с семенами, маслом гхи и черной солью. Ужин: салат с бобовыми и орехами. Главное крутой соус! А летом ягоды любые черные или из красных - клубника и малина", - добавила звезда.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич