Известная украинская певица Наталья Могилевская показала сразу двух приемных дочерей. Артистка удивила подарком для 12-летней Мишель и 4-летней Софии.
В последнее время исполнительница часто публикует семейный контент в соцсетях. На этот раз Могилевская поделилась, что приобрела нового жителя в их с детьми загородный дом. Звезда решила подарить дочерям комнатное растение. В магазине с растениями Наталья увидела мухоловку.
На кадрах, которые знаменитость опубликовала в Instagram, она не скрывает своего удивления. Певица была шокирована, что растение "живое", и не поверила, что оно может действительно ловить насекомых.
"А вы знали, что растение может укусить? Я ужасно испугалась этой мухоловки и вообще не знала, что такое живет у нас в стране", - написала исполнительница.
Артистка вручила необычный подарок девочкам и они любознательно наблюдали за растением. Особенно презент звездной мамочки оценила София.
"Зато дети счастливы", - добавила Могилевская.
Подписчики также оценили подарок Натальи и в комментариях оставили приятные слова для нее:
- "Вы такая крутая мамочка"
- "Натали, какая нежность, дети делают чудо!"
- "Мне бы тоже понравился. Какая вы классная"
Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась территорией своего загородного имения.