Певица вручила "живой" подарок девочкам.

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала сразу двух приемных дочерей. Артистка удивила подарком для 12-летней Мишель и 4-летней Софии.

В последнее время исполнительница часто публикует семейный контент в соцсетях. На этот раз Могилевская поделилась, что приобрела нового жителя в их с детьми загородный дом. Звезда решила подарить дочерям комнатное растение. В магазине с растениями Наталья увидела мухоловку.

На кадрах, которые знаменитость опубликовала в Instagram, она не скрывает своего удивления. Певица была шокирована, что растение "живое", и не поверила, что оно может действительно ловить насекомых.

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"А вы знали, что растение может укусить? Я ужасно испугалась этой мухоловки и вообще не знала, что такое живет у нас в стране", - написала исполнительница.

Артистка вручила необычный подарок девочкам и они любознательно наблюдали за растением. Особенно презент звездной мамочки оценила София.

"Зато дети счастливы", - добавила Могилевская.

Подписчики также оценили подарок Натальи и в комментариях оставили приятные слова для нее:

"Вы такая крутая мамочка"

"Натали, какая нежность, дети делают чудо!"

"Мне бы тоже понравился. Какая вы классная"

Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась территорией своего загородного имения.

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