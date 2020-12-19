Даже такой повседневный естественный образ звезды понравился ее фанатам.

И знаменитостям иногда нужна передышка. Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась субботним фото, разочаровав тех, кто надеялся снова посмотреть на сексуальные изгибы артистки.

Новая фотография появилась в Instagram звезды.

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На свежем фото Каменских позирует с большой вкусной пиццей в столичной кофейне. На этот раз певица отказалась от яркой открытой одежды, а отдала предпочтение удобному спортивному гольфу темного цвета.

Свои волосы Каменских собрала в хвостик, не слишком заботилась и о макияже. Даже такой повседневный естественный образ звезды понравился ее фанатам. Пользователи оставили многочисленные комментарии с комплиментами и пожеланиями хорошего дня.

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Автор: УНИАН