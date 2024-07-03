Певица дала несколько советов поклонникам.

Известная украинская певица Настя Каменских, которую захейтили из-за танцев под русскоязычные треки, честно ответила, обращалась ли к пластическим хирургам и делала ли инъекции красоты. Звезда рассказала о своем ежедневном уходе.

В комментарии для РБК-Украина исполнительница призналась, что ее красота - это не заслуга пластики, или "уколов красоты", а тщательного ухода за собой. В частности, Каменских немало времени уделяет правильному очищению и заботе о коже лица. Также она часто посещает косметологов и придерживается их рекомендаций.

"Мой утренний уход состоит из нескольких этапов, а именно: очищение, тонизирование, увлажнение. Сначала я умываюсь крем-пенкой, после чего наношу два тоника. Один из них с легким эффектом пилинга. Другой нейтрализующий", - отметила артистка.

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В дополнение, Настя отметила важность защиты от солнца. Она не выходит из дома без нанесенного на лицо солнцезащитного крема. Также певица старается носить закрытую одежду, чтобы защищать свою кожу.

Каменских добавляет, что выступает за естественную красоту и считает, что больше всего на кожу влияет сон. Знаменитость советует засыпать до полуночи и спать не менее 7 или 8 часов.

"Если вы приложите усилия и хотя бы две-три недели подряд будете ложиться именно в это время, вас просто поразит то, как изменится не только ваш внешний вид, а и самочувствие. Также важно пить много воды. И минимизировать сахар и соль хотя бы накануне дня, когда вам очень нужно максимально хорошо выглядеть", - поделилась исполнительница.

Напомним, ранее Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом.

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