Певица сняла видео с Артуром Пирожковым.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем TikTok видео, на котором зажигает с российским артистом Артуром Пирожковым под свой хит "Красное вино".

Оказывается, что Пирожков сейчас находится в Украине. Поклонникам певицы не понравился этот ролик и они отметили, что слава и деньги для артистов важнее, чем патриотизм.

"Деньги не пахнут", "Алло, это что?", "Базу "Миротворец" ждет пополнение", - пишут пользователи сети.

Читайте также"Любовь, секс, свадьба": Леся Никитюк призналась в любви "холостяку" Заливако в эфире шоуОтметим, что российский артист Артур Пирожков запланировал концерт в Киеве на 31 марта 2022 года. Стоимость билетов варьируется от 500 до 10 тысяч гривень. Интересно, что Артур ни разу с 2014 года не выступал в Крыму, а также не высказывался о войне на Донбассе.

Напомним, Потап и Настя Каменских хотят еще раз отметить свою свадьбу.

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Автор: Диана Могилевич