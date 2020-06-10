Настя Каменских показала чувственное фото с Потапом

Настя и Потап запечатлены на фото в объятиях друг друга.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками милым снимком, на котором запечатлена вместе с мужем Потапом.

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Настя и Потап запечатлены на фото в объятиях друг друга. Настя одета в белую рубашку, а ее кудрявые волосы распущены, а на лице очень естественный дневной макияж.

Оба влюбленных зажмурились и чувственно прижались друг к другу.

"Наша сила - в любви", - пишет Каменских в подписи под снимком.

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