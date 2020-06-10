цей матеріал доступний українською

Настя Каменских показала чувственное фото с Потапом

09:54, 10 июня 2020
Звезды
197 0
Оба влюбленных зажмурились и чувственно прижались друг к другу / Instagram Настя Каменских

Читайте такжеОльга Сумская избавилась от своей "фирменной" родинки: появилось свежее фото актрисы

Настя и Потап запечатлены на фото в объятиях друг друга. Настя одета в белую рубашку, а ее кудрявые волосы распущены, а на лице очень естественный дневной макияж.

Оба влюбленных зажмурились и чувственно прижались друг к другу. 

"Наша сила - в любви", - пишет Каменских в подписи под снимком.  

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Настя Каменских