Украинская певица Настя Каменских известна своим прекрасным голосом и отличным исполнением песен. Однако за пределами сцены Настя становится обычным человеком, который любит свою семью и дорожит ею. Каменских редко делится фото с родными, однако сегодня у неё появился веский повод.
Мама Насти Каменских 6 ноября отмечает свой день рождения. Её звездная дочь написала своей маме трогательное признание и выложила общий снимок в Инстаграм.
Настя назвала Лидию Петровну веселой, современной, красивой и любящей. Каменских пожелала маме крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Чтоб ты прожила ещё много-много лет! Все остальное мы организуем!
На снимках Настя позирует с Лидией Петровной на улицах Киева. Каменских для прогулки надела бежевое пальто, а её мама была в теплой шубке.
В комментариях подписчики Насти отметили большое сходство во внешности матери и дочки и присоединились к поздравлениям Лидии Петровны.
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