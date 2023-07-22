Украинская певица Настя Каменских поразила фанов. Она опубликовала новое селфи. На "честном" фото певица позировала без макияжа.
Звезда искренне улыбалась на камеру и смотрела в объектив сверху. Каменских показала, как выглядят ее волосы без укладки. Объемные кудри идут певице.
В описании к фото певица рассказала, что готовится к выходным. Она посоветовала фанатам наслаждаться каждой минутой и ценить особые моменты.
"Выходные - это прекрасная возможность отдохнуть от обыденности и сделать то, что так давно планировали, но не находили времени, прогуляться по парку, насладиться свежим воздухом, встретиться с друзьями, начать читать любимую книгу или попробовать что-то новое и увлекательное, что давно откладывали. Запланируйте для себя что-то особенное и наслаждайтесь каждой минутой, сейчас это как никогда важно", - написала Каменских.
Реакция сети
"Честное" селфи певицы понравилось фанам. Они засыпали певицу комплиментами. Комментаторы отмечают, что сейчас действительно нужно ценить особые моменты. Также они написали:
- "Такая домашняя. Обожаю именно такие фото!"
- "Эти кудри - это что-то. Это просто вау"
- "Какая красавица, невероятная".
Напомним, недавно Каменских удивила фанов внезапными разговорами о детях.