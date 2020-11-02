Знаменитая певица и телеведущая Настя Каменских часто показывает свою прекрасную фигуру и красивые модные наряды на разных фото. 33-летняя артистка выглядит очень молодо и сексуально.
На недавнем снимке Настя показала стильный образ в шелковом черном платье-тунике, под которым видно нижнее белье в тон. Фото звезда выложила в своем Инстаграме.
В новом образе видно шикарную фигуру, длинные ноги и тонкую шею артистки. Свой образ она украсила красивым ожерельем и солнцезащитными очками. На лице певицы совсем не было косметики, что подчеркнуло её природную красоту.
В подписи к фото Настя написала, что полностью черные образы всегда будут в моде.
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