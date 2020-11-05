Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она предстала в телесном топе и коричневых лосинах. Волосы Настя распустила, а также показала лицо без макияжа.
Сегодня - самый лучший день в жизни! Он дарит безграничные возможности и только нам решать, как с ними поступать. И даже если вы только в начале своего пути к мечте и вам кажется, что ее никогда не достигнуть, - сделайте первый, пусть даже маленький шаг и ваша мечта станет ближе", - написала Настя.
Такое фото вызвало в сети бурю обсуждений. Фанаты считают, что Каменских беременна, но пока скрывает это.
"Беременна что ли?", "Ты когда вообще рожать собираешься?", - написали поклонники.
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