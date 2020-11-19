Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый ролик, который снимала для платформы ТикТок.
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На кадрах Настя предстала в сером платье оверсайз и с распущенными волосами. Изначально Настя показала свое свободное платье, а затем затянула его на талии, чтобы показать фигуру.
При этом не все фанаты пришли в восторг от такого ролики. Кто-то считает, что это чушь, а кто-то уверен, что Насте пора рожать детей.
"Пора бы уже и животику с лялей появиться", "С пивом потянет", "Заняться походу нечем", - написали фанаты.
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