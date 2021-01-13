Певица продемонстрировала свою фигуру.

Украинская певица Настя Каменских показала в Instagram фото в купальнике.

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На снимке девушка предстала в белом раздельном купальнике с темными пятнами. Стоит отметить, что такая расцветка сейчас очень популярна среди модниц.

Кроме того, в такой образе хорошо видно фигуру Насти, за которой она уже усердно следит несколько лет. При этом фанаты не оценили такой снимок.

"Может лучше ребёнка завести? Скучно вам", "Настя, может хватит свои трусы всем показывать? Пора о детях подумать", "А ещё выше нельзя трусы натянуть?", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич