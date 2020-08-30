Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
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На фото девушка предстала в черном бюстгальтере. Кудрявые волосы она распустила. А дополнили образ золотые украшения.
При этом фанатам такое фото не понравилось. Они считают, что Каменских уже "застряла" в сексуальном образе.
"Такое ощущение, что она не певица, а порнозвезда", "Надоело", "Самка", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
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