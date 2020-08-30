Певица показала новое фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

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На фото девушка предстала в черном бюстгальтере. Кудрявые волосы она распустила. А дополнили образ золотые украшения.

При этом фанатам такое фото не понравилось. Они считают, что Каменских уже "застряла" в сексуальном образе.

"Такое ощущение, что она не певица, а порнозвезда", "Надоело", "Самка", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич