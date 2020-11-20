Певица показала полуголое фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в белом кроп-топе и черных трусиках. По словам Насти, утром после спорта она проверяет свою форму.

"Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бегаете к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз? Но кстати, мышцы и правда на некоторое время после тренировки заметно крепнут. И когда утром позанимаешься и видишь результат, это мотивирует на весь день! Ещё одна классная причина заниматься именно после пробуждения", - написала Настя.

Фанатам понравился такой снимок. Они оставили в комментариях множества позитивных отзывов.

"Худышка", "Кайф", "Фигура топ", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич