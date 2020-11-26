Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в дерзком образе.
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Звезда надела кожаные мини-шорты и белый полупрозрачный кроп-топ с длинным рукавом. В таком образе певица засветила стройную фигуру.
Стоит отметить, что Настя следит за своим питанием и регулярно занимается спортом. За последние несколько лет она значительно похудела и привела свое тело в тонус.
Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
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