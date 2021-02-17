Певица больше года назад вышла замуж за рэпера Потапа.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram короткий ролик, на котором она предстала вместе со своим супругом, рэпером Потапом.

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На кадрах Потап стоит за Настей и целует ее в щечку. А сама певица прикрывает глазки и говорит: "Любите друг друга". На таком трогательном видео Каменских предстала в теплой белой кофточке и с распущенными волосами.

"Уровень мимимишности зашкаливает", "Прекрасная пара", "Какие милые", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич