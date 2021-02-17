Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram короткий ролик, на котором она предстала вместе со своим супругом, рэпером Потапом.
Читайте такжеПопулярная модель полностью разделась на весь мир
На кадрах Потап стоит за Настей и целует ее в щечку. А сама певица прикрывает глазки и говорит: "Любите друг друга". На таком трогательном видео Каменских предстала в теплой белой кофточке и с распущенными волосами.
"Уровень мимимишности зашкаливает", "Прекрасная пара", "Какие милые", - пишут поклонники в комментариях.
Другие новости УНИАН:
- Настю Каменских засыпали комплиментами в Instagram
- 32-летняя Риана показала подписчикам голую грудь
- Надя Дорофеева позировала в прозрачном корсете (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram