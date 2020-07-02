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"Русалка": Настя Каменских ошарашила поклонников "мокрым" фото

11:21, 02 июля 2020
Звезды
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Настя показала фото / фото УНИАН

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На первый взгляд может показаться, что Настя обнаженная, но если присмотреться, то купальник все же можно заметить. Настя нырнула под воду таким образом, что ее стройные ноги были вытянуты. 

Стоит отметить, что Каменских значительно похудела. Это же и отмечают ее фанаты, которые в восторге от стройности звезды. 

"Русалка", "Вы секси", "Вау", "Очень красиво", "Шикарное фото", - написали фанаты.

Настя нырнула / фото instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, Каменских и Потап расписались еще три года назад.

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Теги: #фото#Настя Каменских