"Русалка": Настя Каменских ошарашила поклонников "мокрым" фото

Певица показала, как плавает под водой.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, на которой она плавает под водой.

Читайте также"Доска деревянная": поклонники раскритиковали Настю Каменских

На первый взгляд может показаться, что Настя обнаженная, но если присмотреться, то купальник все же можно заметить. Настя нырнула под воду таким образом, что ее стройные ноги были вытянуты.

Стоит отметить, что Каменских значительно похудела. Это же и отмечают ее фанаты, которые в восторге от стройности звезды.

"Русалка", "Вы секси", "Вау", "Очень красиво", "Шикарное фото", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Каменских и Потап расписались еще три года назад.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram