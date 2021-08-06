Сама актриса уже привилась от коронавируса.

Голливудская звезда Дженнифер Энистон подтвердила свой статус ярой сторонницы вакцинации от коронавируса — она призналась, что отказалась общаться с теми друзьями, которое все еще не привились.

Об этом она заявила в интервью для InStyle.

"Я недавно лишилась нескольких человек из своего еженедельного распорядка, которые отказались (от вакцинации — УНИАН) или не говорили (вакцинировались они или нет — УНИАН). Это было досадно", — говорит 52-летняя актриса.

Читайте также51-летняя Дженнифер Энистон без макияжа показала лицо без единой морщинки (фото)Она назвала "настоящим позором" то, что многие люди выступают против вакцинации или "просто не прислушиваются к фактам".

"Каждый имеет право на собственное мнение, но многие мнения не основываются ни на чем, кроме страха или пропаганды", — сетует Энистон.

После этого она столкнулась с волной хейта и непонимания в соцсетях.

Непонимающим, почему она отказывается общаться с невакцинированными, если она привилась сама, актриса объяснила, что такие люди все равно могут ее заразить.

"Я могу приболеть, но меня не заберут в больницу, и я не умру. Но я могу заразить других невакцинированных и тех, чье здоровье находится под угрозой (или у них уже есть какой-то диагноз), и, тогда я поставлю их жизни под угрозу. Вот почему я волнуюсь. Нужно заботиться не только о себе", — добавила она.

Напомним, что "пандемическая" елочная игрушка, которую опубликовала Энистон в соцсетях, вызвала волну хейта в ее адрес.

Автор: Станислав Кожемякин