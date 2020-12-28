Актрису атаковали хейтеры.

Известная актриса Дженнифер Энистон опубликовала в Instagram фотографию, из-за которой ее атаковали хейтеры.

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На фото была изображена ёлочная игрушка с надписью "Наш первый пандемический 2020". Пользователи сети отметили, что такое фото было глупостью, особенно в период, когда умирают миллионы людей от коронавируса.

"Знаменитости во время пандемии показали, насколько они оторваны от всего, что не имеет к ним отношения", "Извините, но это так бесчувственно - хвастаться украшением с надписью "пандемия 2020". Из-за этой пандемии погибли ни в чем не повинные люди. Мы не собираемся это праздновать", - написали пользователи.

Но нашлись и те, кто защитил звезду. Ведь Энистон на протяжении года просила своих подписчиков носить маски и придерживаться дистанции.

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Автор: Диана Могилевич