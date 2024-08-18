Танцор поделился новыми фото малышки.

Известный украинский танцор, звезда шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот, который месяц назад впервые стал отцом, показал новые трогательные кадры дочери. Девочка снялась в профессиональной фотосессии.

Кот и его жена - гимнастка Наталья Татаринцева - назвали дочь Лелей. Супруги часто делятся семейным контентом в сети и охотно показывают девочку, поэтому этот раз не был исключением. Пара наслаждается отцовством и решили заснять дочь в первый месяц ее жизни.

Танцоры устроили для Лели профессиональную фотосессию в стиле Newborn. По замыслу малышка сладко спит на кадрах, позируя в разных образах.

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Как результат, звездные родители получили сказочные кадры, которые опубликовали в Instagram. На некоторых фотографиях девочка показалась в образе принцессы, зайчика, а также она мило спала в гамаке и на красивой качели.

"Наш котенок. Для нас каждая фотография - это любовь", - лаконично подписал снимки с девочкой Евгений.

В комментариях под фото подписчики оценили новую фотосессию Лели и написали много приятных слов о ее красоте:

"Принцесса ! Очень красиво"

"Как здесь можно выбирать? Красивые и очень нежные все"

"Такая уж куколка ваша доченька! Как принцесса сказочная! Фото очень красивые, одна лучше второй!"

Напомним, ранее Женя Кот поздравил новорожденную дочь с особым праздником.

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