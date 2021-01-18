Супермодель снялась на обложку глянца.

Известная супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram снимок с фотосессии для модного глянца.

На фото звезда позирует обнаженной вместе со своей подругой. При этом соски Наоми прикрыли звездочками. За день такой снимок набрал более 300 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Фанаты считают, что Наоми выглядит потрясающе.

Кто такая Наоми Кэмпбелл:

В 1978 году в возрасте 7 лет Кэмпбелл снялась в музыкальном клипе Боба Марли

Стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала «Vogue» и журнала «Time»

В 2007 году она приняла участие в юбилейном показе Dior в Версале

В 2015 году Кэмпбелл подписала контракт на съемки в драме «Империя». В октябре 2015 года она снялась в двухсерийном фильме «Американская история ужасов: Отель» в роли редактора модного журнала Vogue Клаудии Бэнксон

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Автор: Диана Могилевич