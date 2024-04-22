Певица провела камерный концерт для раненых бойцов, которые проходят реабилитацию.

Популярная украинская певица Джамала, которая беременна в третий раз, провела концерт для военных. Выступление артистки прошло в реабилитационном центре.

Джамала сыграла камерный лайв для украинских защитников, которые восстанавливаются после ранений на передовой. Для военных артистка исполнила свои самые известные композиции, в частности "Крила" и "1944". Кроме выступления, певице также удалось пообщаться с бойцами, которые находятся в Киевском реабилитационном центре RECOVERY.

По словам Джамалы, у нее еще никогда не было такой внимательной аудитории. Она подчеркнула, что военные нуждаются в помощи, и поддерживать бойцов нужно уже сейчас:

Сегодня было такое выступление... у меня такой внимательной аудитории, такой тихой и светлой по настроению, в ней была невероятная энергия. Очень важно поддерживать людей, которые видели, переживали то, чего не видели мы. И чем крепче и теснее будет эта связь - тем больше шансов, что мы сможем возродиться и восстановиться после всей боли и ужаса, который принесла война. Но помогать восстановиться и поддерживать наших защитников и защитниц нужно прямо сейчас.

Некоторые военные прокомментировали выступление Джамалы. По словам защитника Игоря, он получил эмоциональные впечатления от камерного концерта.

"Все топовые песни были. Поэтому зацепило всю аудиторию", - поделился военнослужащий Михаил.

Напомним, ранее Джамала рассказала, в какой стране будет рожать третьего ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: