Певица и тренер шоу "Голос країни-13" Надя Дорофеева прокомментировала информацию о том, что она якобы беременна. Звезде уже не впервые приходится реагировать на подобные слухи.
"Я могу наконец сказать вам правду. Нет, я не беременна", - заявила Дорофеева в эфире "Нашего радио".
Кроме этого, певица впервые рассказала, почему у нее пока что нет детей. Артистка намекнула на то, что из-за плотного графика и постоянных стрессов она и не думает о беременности.
"Если уж и человек и захочет, то это невозможно с такими стрессами. Надо брать отпуск", - призналась Дорофеева.
Также звезда рассказала, какой она будет матерью. По словам певицы, для своего ребенка она станет строгой и амбициозной мамой, и будет выступать в роли продюсера.
"Я буду как моя мама, хотя ее сложно назвать строгой", - пояснила певица.
Надя Дорофеева - последние новости
Напомним, певица живет в браке с Михаилом Кацуриным. Вместе они выпускают новые песни и снимают клипы. До этого Дорофеева была женой Вовы Дантеса, но в 2022 году они развелись.
А несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Дорофеева беременна первенцем. Ее якобы заметили в клинике у врача-гинеколога. Но потом певица показала свой животик и доказала, что все слухи не имеют отношения к реальности.