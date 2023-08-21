Она рассказала, как назовет сына.

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, как назовет своего будущего ребенка, если у нее родится мальчик. Ведущая "Нашего радио" поинтересовалась, какое имя выбрала бы знаменитость - Владимир или Михаил.

Однако артистка сказала, что ни одним из этих имен не назвала бы своего малыша. Ей больше нравится имя Марк.

"Если честно, то не так и не так. Это было бы имя, мне кажется, Марк. Никогда об этом не думала, чисто случайно сейчас назвала", - с улыбкой на лице сказала Надя.

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Кроме того, ведущая поинтересовалась, готова ли Додо сейчас стать матерью. Артистка дала однозначный ответ: "Готова".

Стоит отметить, что недавно Дорофеева во второй раз вышла замуж. Ее супругом стал ресторатор Михаил Кацурин, у которого уже есть двое детей от первого брака. Вероятно, пара планирует пополнение в семье, так как последнее время Надя открыто говорит о материнстве.

Напомним, ранее Дорофеева и Барских "зажгли" совместным треком "Ритмы".

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