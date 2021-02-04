Дорофеева шикарно выглядит / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица Надя Дорофеева очаровала сеть стильным сексуальным образом.Читайте такжеПопулярная модель засветила зону бикини (фото)

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда предстала в кадре в ультракоротком блестящем платье серебристого цвета и с открытой спиной. Этот наряд удачно подчеркнул фигуру Нади.

"Вот и в девочку оделась", - подписала фотографию Дорофеева.

фото instagram.com/nadyadorofeeva

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко