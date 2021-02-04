Дорофеева шикарно выглядит / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Популярная украинская певица Надя Дорофеева очаровала сеть стильным сексуальным образом.Читайте такжеПопулярная модель засветила зону бикини (фото)
Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Звезда предстала в кадре в ультракоротком блестящем платье серебристого цвета и с открытой спиной. Этот наряд удачно подчеркнул фигуру Нади.
"Вот и в девочку оделась", - подписала фотографию Дорофеева.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
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