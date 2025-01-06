Артистка отметила, что хорошо отдохнула.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала, где и с кем отдыхала во время новогоднего отпуска.

Звезда призналась, что 31 декабря она работала, а вот уже в первый день 2025 года она поехала на отдых с любимым мужем Мишей Кацуриным. Пара арендовала домик в лесу и наслаждалась тишиной.

"Мы сняли домик на горе в лесу, до которого добираться надо только пешком - соответственно все вещи мы тащили на себе и в гору, заранее подготовили рюкзаки и все необходимое", - написала Надя в своем Instagram.

Видео дня

Также артистка добавила, что они провели несколько дней без телефонов, чтобы побыть наедине с природой и своими мыслями.

"Первое, что мы сделали - это отложили телефоны на три дня. Это фантастический опыт - скажу сразу, ведь все стало гораздо ярче ощущаться и проживаться. Разговоры, воздух, солнце, снег, еда, мысли. Прекрасно. Поняла, что буду теперь так стартовать каждый отпуск, чтобы замедлиться и прийти к нормальному темпу".

Напомним, ранее Надя Дорофеева растрогала первой за долгое время встречей с мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: