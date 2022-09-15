Артистка опубликовала анонс к новому украиноязычному альбому.

Украинская певица Надя Дорофеева 16 сентября готовится выпустить свой первый украиноязычный альбом. У себя в Instagram-блоге она опубликовала короткий видеоанонс, где использовала свои детские кадры. На видео Надежде всего 12 лет.

"Меня наполняют люди. Смыслы, что они несут. Места, запахи, города. Очень важные слова и тревоги", - сказала исполнительница в ролике.

На видео также слышно, как 12-летнюю Надю представляют перед выступлением в ее детстве.

Видео дня

Также на видео слышен голос Дорофеевой, взятый из одного из недавних ее интервью, где та ответила, что готова к новым отношениям после разрыва с Владимиром Дантесом.

Поклонники написали, что их очень тронул данный ролик Нади. О своих эмоциях написали Даша Астафьева и Таня Муиньо, а новый бойфрент звезды Миша Кацурин написал, что она - самая любимая певица.

Отметим, 16 сентября выходит первый украиноязычный альбом Нади. Он получил название "Сенси".

Напомним, Дорофеева умилила видео с детьми своего бойфренда Миши Кацурина.

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