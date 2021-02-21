Певица восхитила сеть / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram серию забавных фото.
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На кадрах девушка позирует на кровати в разных позах. Для такой фотосессии она надела спортивные штаны и боди, который решила не застегивать. Под фото Надя предложила поклонникам выбрать, кто они сегодня - сестрица, львица, тигрица, сурок или ленивец.
"Кошка", "Красоточка", "Какая ты замечательная", "Сразу видно, что Дорофеева львица", - пишут фанаты в комментариях.
Певица восхитила сеть / instagram.com/nadyadorofeeva
Певица восхитила сеть / instagram.com/nadyadorofeeva
Певица восхитила сеть / instagram.com/nadyadorofeeva
Певица восхитила сеть / instagram.com/nadyadorofeeva
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