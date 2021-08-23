Девушка призвала всех любить и принимать себя.

16-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша откровенно рассказала о своих комплексах по поводу внешности.

Пост с признанием юная модель опубликовала в своем Instagram.

"Знаете, всю жизнь я выпрямляла свои кудряшки, прятала горбинку на носу… и что я могу сказать: любите себя и принимайте, ведь то, что вам дано с рождения, и делает вас самими собой! Так что, никого не слушайте! Идеалов красоты не существует", – считает Маша.

Подписчики девушки ее поддержали в комментариях: "Молодец, так держать", "Маша, лучше и не скажешь", "Все лучшее у тебя сейчас! Главное – береги здоровье", "Какие красивые волосы, златовласая красотка", "О наших недостатках знаем только мы".

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Автор: Катерина Шварц