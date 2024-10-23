Надежда Мейхер взяла фамилию мужа-россиянина

Теперь она Уржумцева даже в социальных сетях.

Украинская певица Надежда Мейхер, которая избегает высказываний по поводу полномасштабного вторжения России в Украину, взяла фамилию своего мужа, россиянина Михаила Уржумцева.

Теперь на своей странице в соцсетях она подписывается под новой фамилией — Уржумцева.

Кроме того, она продолжает вести свой блог на русском языке. Например, недавно она написала о "божественных посланиях" на языке страны-агрессора.

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"В 2006-м я начала писать стихи, прозу. За несколько лет было много написано, около 200. Тогда для меня это стало не только отдушиной, но и осознанием, что стихи я не придумывала, они проявлялись из пространства, к которому я автоматически подключалась. И через призму жизненного и мистического опыта рождались пророческие, кармические, жизненно-ироничные строки. Тогда я и не подозревала, что это было обучение высшими силами того, что проявляется через меня сейчас, – божественные послания, которые создаются как для всех, так и по запросу, индивидуально", — отметила Мейхер в своем посте.

При этом Мейхер использует украинский язык для продвижения своего магазина одежды.

Напомним, ранее Винницкая высказалась о Мейхер и Брежневой, с которыми была в "ВИА Гре".

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