Надежда Матвеева похвасталась новым паспортом за границей

Она осуществила свою мечту.

Украинская телеведущая Надежда Матвеева получила новый паспорт, однако не совсем обычный. Теперь она обладательница паспорта Credencial del peregrino, благодаря которому она сможет осуществить свою мечту - пройти путь Camino de Santiago из Порту в Сантьяго де Компостела.

Этот документ ей нужен для того, чтобы получить штампы, которые ставятся во время прохождения этого пути.

"Я получила новый паспорт - Credencial del peregrino, с которым я пройду путь Camino de Santiago из Порта в Сантьяго де Компостела. Я мечтала об этом приключении три года и благодарна, что решилась стать пилигримом, чувствуя вдохновение и решимость, поддержку друзей, намеки жизни", - рассказала ведущая на своей странице в Инстаграмм.

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По словам ведущей, ей нужно будет пройти 260 км. Путь нелегкий, однако Матвеева мечтала об этом три года.

"Впереди путешествие пешком 260 км, испытания по пути и размышления, красота природы, культурные традиции Португалии и Испании с Украиной в сердце. Каким будет мой Камино, как он повлияет на меня? Об этом расскажу, а пока пожелайте мне хорошего пути: Buen Camino!" - добавила Матвеева.

Напомним, ранее Надежда Матвеева сменила профессию.

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