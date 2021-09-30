Александра Зарицкая сделала откровенное признание.

Участница шоу "Танцы со звездами", солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, какая пара может победить в новом сезоне шоу.

Александра призналась, что каждого участника считает своим конкурентом, потому что этот сезон - особенный и неожиданный.

"На самом деле всех, потому что этот сезон очень неожиданный. После каждого эфира появляются новые лидеры и аутсайдеры, и что-то предсказать трудно. Все команды сейчас работают в таком бешеном ритме, чтобы удивлять зрителей, наблюдать за этим очень интересно. Я потрясена! В предыдущих сезонах можно было угадать, кто станет победителем, но точно не в этот раз! Победит неожиданная пара, я в это верю", - сказала певица.

Читайте такжеПотап признался, что видел Настю Каменских в списке элитных проституток (видео)Также она добавила, что тренируется в зале более пяти часов ежедневно, чтобы каждую неделю удивлять зрителей и судей проекта.

"Иногда все становится очень зацикленным, если можно так сказать, и появляется потребность все это разбавлять, потому что начинает уже ехать крыша (смеется). Для меня здесь главное спасение - получение удовольствия от танца и умение расслабляться", - добавила Зарицкая.

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Автор: Диана Могилевич