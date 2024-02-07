Фото инстаграм Даши Кацуриной 

Блогер и предприниматель Даша Кацурина впервые призналась, как ее изменил развод с экс-мужем Мишей Кацуриным, с которым они вместе прожили 7 лет. 

Даша отметила, что получила сложный опыт и ей было тяжело. 

"В то время, когда началась массированная атака на мою землю, я переживала развод с двумя детьми на руках. Этот опыт показал мне, насколько я сильная и насколько я недооценивала себя раньше", - рассказала Кацурина в интервью изданию Vogue.

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Даша с экс-мужем Мишой Кацуриным / фото инстаграм Даши Кацуриной 

Даша также добавила, что изменения в жизни были лишь к лучшему. 

"Я повзрослела и начала себе нравиться. Моя жизнь изменилась к лучшему таким образом, но я бы точно не рекомендовала этот метод никому другому", - сказала блогерша. 

Напомним, о разводе Миши и Даши Кацуриных стало известно в 2022 году, когда мужчина решил уйти к певице Наде Дорофеевой. 

После этого Даша Кацурина начала отношения с певцом Владимиром Дантесом, когда он расстался с Дорофеевой. 

Даша с Владимиром Дантесом / фото инстаграм Даши Кацуриной 

А недавно Даша Кацурина показала, как провела время с Дантесом и своими двумя детьми на Полтавщине. 

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