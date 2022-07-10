Музыкант отправился в Израиль. Это его первый выезд за границу со дня полномасштабного вторжения РФ.

Украинский музыкант Владимир Дантес, который в марте этого года расстался со своей женой Надей Дорофеевой, сейчас отправился в Израиль. Певцу разрешили пересечь границу, так как он принимает участие в благотворительном туре, собирая деньги для Украины.

У себя в Instagram-блоге Владимир рассказал, что благодаря этой поездке смог увидеть близких. Так, он провел время со своим старшим братом и впервые повидался с племянником.

Трогательными кадрами Вова похвастался поклонникам в Инстаграм.

Отметим, брата Владимира Дантеса зовут Сергей. Он старше музыканта на 15 лет, живет в Израиле. Интересно, что у братьев день рождения в один день.

К сожалению, встреча певца с родственниками длилась недолго - уже 11 июля Дантес отправляется выступать.

В блоге он также поделился, что ему крайне непривычно находиться в Израиле, где над головой летают самолеты. После пяти месяцев непрерывной бомбежки со стороны российских оккупантов это кажется странным.

"Еще сейчас очень непривычно - это самолеты над головой. Ты постоянно хочет куда-то пойти спрятаться, потому что думаешь, что сейчас начнется атака", - написал Владимир.

Напомним, Дорофеева показала детское фото, на котором ее не узнать.

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