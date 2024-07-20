Несмотря на арест, блогерша продолжает ездить на дорогой машине.

На машину известной российской блогерши-путинистки Насти Ивлеевой, которой ранее заблокировали счета, наложили арест. Причиной стало то, что опальная ведущая задолжала налоговой страны-агрессорки.

По данным пропагандистских СМИ, в 2023 году звезда сети приобрела автомобиль элитной марки Lamborghini. Его стоимость на то время составила 40 млн рублей, что примерно 286 тысяч долларов. Стоит указать, что машину блогерша купила в кредит на 7 лет.

Теперь из-за налоговых долгов Федеральная налоговая служба РФ собирается изъять авто у Ивлеевой. Известно, что фанатка Путина задолжала почти 21 миллион рублей. Несмотря на арест, экс-ведущая "Орла и Решки" продолжает "рассекать" по улицам на ценном авто, нарушая правила дорожного движения.

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Отмечается, что за год использования Lamborghini блогерше выписали 72 штрафа за превышение скорости на общую сумму 100 тысяч рублей. Ни сама Ивлеева, ни ее адвокаты никак не комментируют ее поведение и проблемы с налоговыми долгами.

К слову, в начале полномасштабного вторжения путинистка призвала к миру, но не назвала Россию страной-захватчицей. Позже артистка удалила все посты о так называемом мире из своих соцсетей и изменила позицию.

Она полностью перешла на сторону Кремля и стала ярой сторонницей диктатора Путина. Причиной стала ее "голая" вечеринка в конце 2023 г. Из-за этого Настя попала под культуру "отмены" в РФ. От нее отказались рекламодатели и друзья.

После скандала оккупационные власти серьезно занялись анализом деятельности блогерши. Налоговики обнаружили, что она задолжала в период с 2020 по 2023 годы более 137 миллионов рублей.

Напомним, ранее украинский продюсер пригрозила судом Ивлеевой из-за шоу "Орел и решка".

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