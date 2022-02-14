Звезда попросила поклонников не жалеть их и не осуждать.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Елена Савраненко) шокировала фолловеров неожиданным заявлением о расставании с бойфрендом - блогером YOXDEN.

Новостью звезда поделилась в Instagram.

"Мы не пережили свой первый год. Никто и представить не мог, что расстояние и разлука прольют свет на правду. А она оказалась горькой, как в самом драматическом фильме: "если любишь - отпусти", - отметила исполнительница.

Alyona Alyona отметила, что они с Денисом разошлись без ножей в спину и ссор. Она попросила фолловеров не жалеть их, не осуждать и не искать причин.

"Нам все это время казалось, что мы все делаем правильно и что у нас все получится. Но выходит, что лучше всего нам быть добрыми и верными друзьями. Иногда лучше поставить точку еще на берегу. И мы ее ставим не довстречавшись 2 недели до первой годовщины", - отметила звезда.

Alyona Alyona добавила, что она и ее уже бывший бойфренд до сих пор любят друг друга, но этого мало, чтобы быть счастливыми.

Ранее Alyona Alyona (настоящее имя Елена Савраненко) озадачила фолловеров намеками на то, что съезжает от своего парня - блогера YOXDEN.

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