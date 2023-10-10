Его романтический поступок очень растрогал и зрителей, и певицу.

На днях Анна Тринчер выступила в Днепре, где один из зрителей поразил романтическим поступком. Певица рассказала, что за несколько месяцев до события мужчина связался с ее менеджером и сказал, что хотел бы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной под песню "Лише ти і я".

Тринчер сразу же согласилась, потому что это была ее мечта - чтобы на ее концерте сделали предложение. Однако тогда концерт перенесли на месяц. Она уже думала, что мужчина откажется от этой идеи, но нет. Он таки дождался ее приезда в Днепр и осуществил запланированное.

Тринчер позвала его на сцену, он вышел с огромным букетом цветов. Молодой человек обратился к своей любимой и поблагодарил ее за любовь и поддержку. Затем он пригласил ее на сцену и вручил кольцо. Девушка ответила согласием.

После этого Тринчер исполнила для них особенную песню "Лише ти і я", которую поет вместе со своим супругом Александром Волошиным. Влюбленные в этот момент стояли на сцене и подпевали артистке.

Напомним, ранее едва не сорвался концерт Тринчер в Одессе. Во время выступления знаменитости в зале неожиданно погас свет и выключилась вся аппаратура. При этом ни Аня, ни зрители не сдались. Люди в зале начали доставать телефоны и включать фонарики, а Тринчер продолжала с ними взаимодействовать даже в полных сумерках.

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